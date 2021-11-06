Tarkan: "Nasıl kıyabildiniz Hasankeyf'e?"

06 Kasım 2021 Cumartesi, 16:48

Adı Veysel Eroğlu olarak değiştirilen Ilısu Barajı, 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf ile birlikte 199 köyü su altında bıraktı. Antik kenti su altında bırakan baraj ayrıca, Dicle Nehri'nin de nehir statüsünün yok edilmesine neden oldu.

Öncesinde nehir yerine çay olarak kabul edilen Dicle, üzerinde baraj yapımı ile nehir statüsü de yok edilerek baraj göletine dönüştü.

Ömrünün sadece 50 yıl olması beklenen barajın oluşması ile birlikte ise Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Mardin'in zirai ilaçlamaları ile atık suların gölete biyolojik arıtma olmadan bırakılması, katı ve evsel atıkların da gölete dökülmesi Dicle Vadisi'ndeki birçok canlı türünü öldürdürdü, birçoğunu da tehdit etmeyi sürdürüyor.

Baraj gölet suyunun antik kent Hasankeyf'e geçen yıl ocak ayında ulaşması ile tarihi kent adım adım su altında kalmaya başladı.



TARKAN: NASIL KIYABİLDİNİZ HASANKEYF'E?

Hasankeyf'e yaşatılanlar gündemdeki yerini korurken; konuya ilişkin sanatçı Tarkan'dan bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından, Doğa Derneği'nin Hasankeyf'e ilişkin gönderisini paylaşan ünlü sanatçı, "Hala sızlar içim... Nasıl kıyabildiniz Hasankeyf'e?" ifadelerini kullandı.

Tarkan, paylaşımına şu notu düştü:

"Ah ah... Hala sızlar içim... Nasıl kıyabildiniz Hasankeyf'e? Ömrü kısacık bir baraj için binlerce yıllık böylesi bir tarihi değeri, kültürel mirası nasıl yok ettiniz? Ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerine, doğasına sahip çıkalım."