Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: 'Acayip şeyler olacak'

30 Aralık 2022 Cuma, 09:22

Sanatçı Tarkan, 30'uncu sanat yılını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Tarkan paylaşımına, "Birkaç gün önce müzikal kariyerimin 30 yılı dolmuş haberim yok. Sizlerin o güzel paylaşımlarınızla fark ettim" notunu düştü.

"HİSSEDİYORUM, DAHA ACAYİP ŞEYLER OLACAK"

Tarkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yırtık kotumla, deri montumla, 'Kıl' bir şarkıyla merhaba demiştim sizlere. Bir ara da sarı ekoseli kıyafetimle. Ne ara geçti bu yıllar bilmiyorum ama acısıyla, tatlısıyla çok güzel geçtiler. Temennim daha uzun yıllar müzik aşkıyla, güzel şarkılarla, projelerle, yeni heyecanlarla, sürprizlerle bu yolculuğa devam etmek. Tabii ki sağlık oldukça inşallah. Ama aramızdaki bu güçlü, köklü bağ ve yüreğimde hissettirdiğiniz sevginiz hep oldukça kim tutabilir ki beni/bizi. Ve hissediyorum daha acayip şeyler olacak. Geçen 30 yıldaki sevginiz, koşulsuz desteğiniz ve bağlılığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum."

YORUM YAĞDI

Tarkan'ın paylaşımına binlerce beğeni geldi. Paylaşıma Cem Yılmaz, "30 yıl ama dolu bir 30 yıl. Her zaman en güzelini paylaştığın nice güzel yıllara"; Ata Demirer, "Devam"; Ali Sunal, "Nice 30lara..." yorumunu yaptı.