Tarkan: Ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz
Hedef gösterilmesinin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Tarkan, "Söz gümüşse sükut altındır. Ha, ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz" dedi.
Şarkıcı Tarkan, sosyal medya hesabından AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğin başına vurarak katletmesine tepki gösterdi.
Tarkan'ın paylaşımı, kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından hedef gösterildi. Tarkan ise Instagram üzerinden paylaştığı gönderiye "Ben beni bilirim. Beni bilen de iyi bilir. Ha, ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz" notunu düştü:
"Söz gümüşse sükut altındır. Ben beni bilirim. Beni bilen de iyi bilir. O da bana yeter. Susarım o yüzden. Ha, ben susarım ama şarkılarım rahat durmaz."
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğin başına vurarak katletmesine tepki gösteren Tarkan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"İzleyemedim üzüntümden bu korkunç görüntüleri. Bu nasıl bir caniliktir ve bu caniliğe tanık olanlar ne vicdansızdır ki bir dur demez, önüne geçmezler bunun. İnsanlığımdan bir daha utandım. Hesabı sorulmalı bunun, cezası verilmeli hayvanlara işkence yapan bu canilerin. Gerçi hep diyoruz bunları ama o sözüm ona yetkililer 3 maymunu oynuyorlar hep. Bilsinler ki, onlar da bu caniler kadar suçlular kayıtsız kaldıkları için."
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