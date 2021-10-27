Sosyal medyadan duyurdu: Tarkan yeni şarkı kayıtlarına başladı

Ünlü sanatçı Tarkan yeni şarkısı için çalışmalara başladığını açıkladı. Instagram hesabından hazırlıklara dair fotoğraflar paylaşan Megastar, "Yeni şarkının keman kaydı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Ekim 2021 Çarşamba, 10:22
Sosyal medyadan duyurdu: Tarkan yeni şarkı kayıtlarına başladı
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Yeni tip koronavirüs salgınının başlamasından sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'daki evinde kalmayı tercih eden Tarkan, iki yıl sonra Türkiye'ye döndü.

Salgın nedeniyle tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, İstanbul'a döner dönmez çalışmalarına hız verdi.

Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hazırlıklarını "Bugün de böyle geçti. Yeni şarkının keman kayıdı" notuyla takipçilerine aktardı.

İki yıl aradan sonra sevenleriyle buluşacak olan Tarkan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trendyol ile anlaşma yaptığını duyurmuştu.

Ünlü sanatçı, Trendyol iş birliği kapsamındaki çekimler için Türkiye'ye gelmişti.


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