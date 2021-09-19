Tarkan'dan takdir toplayan hareket
Megastar Tarkan'ın küçük kızı Liya için tül etek giymesi, hayranlarının takdirini topladı.
19 Eylül 2021 Pazar, 13:52
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Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu, küçük kızıyla eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Megastar çok beğenilen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
"TÜTÜYÜ BÖYLE GİYDİRİVERİRLER İŞTE"Ünlü şarkıcı Liya ile oyun oynadığı anları "Rolling Stones t-shirt'ü giyip cool baba takılmaya çalışırken o t-shirt'ün altına tütüyü böyle giydiriverirler işte..." notuyla yayınladı. Kenan Doğulu da Tarkan'ın paylaşımının altına 'süpersin' yorumunu yaptı.