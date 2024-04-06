Mabel Matiz ile Tarkan düeti mi geliyor? Ünlü şarkıcı açıkladı!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:11

Güncelleme: 06.04.2024 - 11:15

Antidepresan, Öyle Kolaysa, Aşk Yok Olmaktır gibi çok sevilen parçaları seslendiren ünlü şarkıcı Mabel Matiz, en çok düet yapmak istediği sanatçının Tarkan olduğunu açıkladı.

Saba Tümer'in aynı isimli Youtube kanalına konuk olan sanatçı, "En çok kiminle düet yapmak istersin" sorusunu yanıtladı. Sanatçı ayrıca müjde verdi.

"HARİKA BİR İNSAN, HARİKA BİR ENERJİ"

Saba Tümer'in "Kiminle düet yapmak istiyorsun?" sorusuna yanıt veren Mabel Matiz, Tarkan hakkında müjdeli bir haber de verdi. Tarkan ile iki yıldır tanıştıklarını ifade eden Matiz, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’den Tarkan’ımla bir şey yapmayı çok istiyorum, birlikte bir şarkı söylemek. Harika bir insan, harika bir enerji... Konuşuyoruz da, bir iki yıldır tanışıyoruz. Niyetimiz var, henüz şarkıya karar veremedik. Doğru şarkıyı bulduğumuzda bunu yapacağız.”