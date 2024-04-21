Yeni albüm müjdesini vermişti: Tarkan'dan yeni paylaşım

Yayınlanma: 21.04.2024 - 16:32

Güncelleme: 21.04.2024 - 16:32

Şarkıcı Tarkan, geçtiğimiz aylarda yeni albüm çıkaracağını duyurmuştu. Çalışmalarına devam eden şarkıcı, stüdyodan yeni fotoğraflar paylaştı.

Utku Ünsal ile yeni albümü için çalışan Tarkan paylaşımına, "Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" notunu düştü.



