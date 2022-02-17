Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu: 'Düş babam artık! Düş yakamızdan'

Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' için dinleyici kitlesinin meraklı ve heyecanlı bekleyişi sona erdi. Uzun bir aradan sonra hayranlarının karşısına yine hareketli bir parçayla çıkan Megastar Tarkan'ın 'Geççek' adını verdiği şarkısı yayınlandı. 'Geççek' şarkısının sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 20:34
Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' şarkısı sosyal medyanın gündemine oturdu: 'Düş babam artık! Düş yakamızdan'
Abone Ol google-news

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında şarkının introsundan kısa bir bölüm paylaşan Tarkan, sonrasında da klibinden bir kısım paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcının merakla beklenen 'Geççek' isimli şarkısı bugün saat 21.00’de tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayınlandı.

Yeni şarkı sosyal medyanın gündemine otururken; şarkının sözleri dikkat çekti.  Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.


Bugün yeni bir paylaşım yaparak 'Geççek' şarkısı ile ilgili duygularını dile getiren Tarkan şu ifadeleri kullandı:

“Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. “Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek”. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki “Geççek” yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”


Sosyal medyanın gündemine oturan 'GEÇÇEK' şarkısının sözleri ise şöyle;

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki 

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki


Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan


Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan


Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki


Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan


Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan


Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan


Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan


Beni sorarsan 

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor 

Ruhuma bedenim 

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim 


Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle 

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim 

Gün doğmadan neler doğar bilirim


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler