Tarkan’ın ‘Şımarık’ şarkısını yorumlayan Stjepan Hauser kimdir?
Dünyaca ünlü çellist Stjepan Hauser, Tarkan’ın ‘Şımarık’ şarkısını yorumladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Stjepan Hauser tarafından paylaşılan video binlerce beğeni aldı. Stjepan Hauser kimdir?
Stjepan Hauser 15 Haziran 1986 yılında Pula'da doğdu. Londra'da müzik eğitimi alan Hauser dünyaca tanınan bir çellisttir. Hırvat sanatçı Luka Šulic ile birlikte 2Cellos müzikal ikilisini oluşturur.
Kendisi gibi müzisyen kız arkadaşı Benedetta Caretta ile çektikleri videolar sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğeniliyor.
Stjepan Hauser dünyanın pek çok ülkesinde konser veriyor. Stjepan Hauser klasik müziklerin yanı sıra güncel pop şarkılarını yorumlaması ile de dikkat çekiyor.
Video Haberler
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
- İzmir'de Dolunay güzel görüntülere sahne oldu
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- Bankacılardan 'dolar/TL' yorumu
- 'Deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş?'
- İzmir’de çiftlik evinde cinayet
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- Türkiye'ye yeni vize kısıtlamaları
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!