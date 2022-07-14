Tarkan’ın ‘Şımarık’ şarkısını yorumlayan Stjepan Hauser kimdir?

14 Temmuz 2022 Perşembe, 13:07

Stjepan Hauser 15 Haziran 1986 yılında Pula'da doğdu. Londra'da müzik eğitimi alan Hauser dünyaca tanınan bir çellisttir. Hırvat sanatçı Luka Šulic ile birlikte 2Cellos müzikal ikilisini oluşturur.

Kendisi gibi müzisyen kız arkadaşı Benedetta Caretta ile çektikleri videolar sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça beğeniliyor.

Stjepan Hauser dünyanın pek çok ülkesinde konser veriyor. Stjepan Hauser klasik müziklerin yanı sıra güncel pop şarkılarını yorumlaması ile de dikkat çekiyor.



