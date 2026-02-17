Tartıda 12 kiloyu gören Boncuk, diyet ve pilatesle zayıflıyor

Ankara'da 8 yıl önce sahiplenilen tekir cinsi kedi Boncuk, hareketsizlik nedeniyle kilo problemi yaşamaya başladı.

Sahibinin, veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürdüğü 8 yaşındaki kedi için veteriner hekimlerce özel bir beslenme ve egzersiz programı hazırlandı.

Fazla kiloya bağlı hareket kısıtlılığı yaşadığı belirlenen kedinin, diyet programı oluşturuldu, kilo vermesine ve hareket kabiliyetini artırmaya yönelik egzersiz süreci başlatıldı.

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Yağmur Denli'nin gözetiminde çalışan 11,5 kiloluk obez kedi Boncuk, koşu bandında yürüyor, pilates yapıyor, denge ve engel parkurlarında fazla kilolarından kurtulmaya çalışıyor.

Diyet ve sporla birlikte yaklaşık 7 kilo vermesi hedeflenen Boncuk'un, bu süreci yavaş ve sağlıklı biçimde tamamlaması amaçlanıyor.





"HAREKET ETMEYİ HİÇ SEVMİYOR"

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Denli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boncuk'un hareketi sevmediğini söyledi.

Kedinin tembelliğe bağlı olarak yürümediğini, hareket etmediğini ve kilo aldıkça hareketlerinin kısıtlandığını belirten Denli, "11,5-12 kilo civarındaki kedimiz için yeni bir sürece başladık. Ancak hem yaşı hem de fazla kilosu olduğu için kalbini ve kendisini yormadan yavaş yavaş kilo verdirmeye başlayacağız." bilgisini paylaştı.

Bu tür süreçlere alışmanın her canlıda farklı olduğunu aktaran Denli, zaman zaman agresyon göstermesi nedeniyle Boncuk'un alışmasının zaman alabileceğini dile getirdi.

Yağmur Denli, egzersiz programına ilişkin, "Pilates yapıyoruz, koşu bandına alıyoruz, engel atlıyoruz, dengede durmaya çalışıyoruz. Aslında rutin hareketlerinin dışında hareket ettiği ve diyet kontrollü beslendiği için kilo vermesi biraz zaman alacak ama daha sağlıklı olacaktır. Zaten hızlı kilo vermesini istemiyoruz. Çünkü hızlı kilo vermesi genel durumu ve sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Kontrollü bir şekilde metabolizmayı hızlandırıyor, hem hareket etmesini ve hem de kilo kontrolünü sağlıyoruz." diye konuştu.

Boncuk'un egzersiz sırasında zaman zaman kendilerini zorladığını anlatan Denli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hareket etmeyi hiç sevmiyor. Mamayı çok sevmesine rağmen burada mama yemeyi de reddediyor. Şimdilik eski mamasıyla yeni diyet maması karıştırılıyor. Yaşından dolayı bir andaki geçişler ve stres de bizim istediğimiz bir şey değil. Zamanla bize alışacak ve biraz daha sakin bir sürece girecektir. Hedefimiz 7 kilo vermek. Çünkü kilosu nedeniyle hareket edemiyor. Uzun bir zaman bizi bekliyor."





FAZLA KİLO SAĞLIK PROBLEMLERİNİ BERABERİNDE GETİRİYOR

"Fazla kilo, hayvanlarda kalp, organ yetmezliği, nefes problemi, yürüme güçlüğü, eklem problemleri gibi birçok şeye sebebiyet verebiliyor" diyen Denli, bazen de sağlık problemlerinin kiloya neden olduğuna, ancak kilonun her canlıda zararlı bir nitelik taşıdığına dikkati çekti.

Görsel olarak sevimli görünmeleri nedeniyle kedi ve köpek sahiplerinin bunun bir soruna yol açabileceğini düşünemediğini belirten Denli, şunları kaydetti:

"Bu şekilde sevimliler ama bu tamamen bir sağlık problemidir ve devamında da başka sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Hareket etmeyen kedilere mutlaka hareket sağlayacak oyunlar, ona göre diyet beslenmeler ya da oyuncaklarla, hareket etmelerini sağlayan oyun topları ile beslenme yapılabilir. Ben bir evde mutlaka iki canlı olması gerektiğine inanıyorum. Tek başlarına oldukları zaman da çok fazla uyuyorlar ya da hareketsiz kalıyorlar. Yanında başka bir arkadaşı olduğu zaman gün içerisinde hareketleri biraz daha fazla olacaktır. Bu nedenle sağlıklı bir ömür yaşamaları, daha sonrasında özellikle yaşlılık döneminde çok fazla sıkıntı yaşamamaları için sağlıklı beslenme ve spor diyoruz."