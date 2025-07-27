Tartıda takılıp kalmanıza sebep oluyor, yağ yakımını durduruyor: Kilo vermeyi engelleyen 5 hormon ve çözüm yolları

Kilo vermek yalnızca kalori hesabı yapmak ya da spor salonuna yazılmakla ilgili değildir. Vücudumuzun doğal dengesini sağlayan hormonlar, metabolizma hızından iştaha, yağ depolamadan enerji kullanımına kadar birçok süreci kontrol eder. Eğer bu hormonlar olması gerektiği gibi çalışmazsa, diyet ve egzersize rağmen kilo verememe durumu kaçınılmaz olur. Peki, tartıda takılı kalmanıza neden olan durumlar nelerdir? İşte, kilo vermeyi engelleyen 5 hormon ve çözüm yolları...

KİLO VERMEYİ ENGELLEYEN 5 HORMON VE ÇÖZÜM YOLLARI

1. Leptin direnci

Leptin, yağ hücrelerinden salgılanan ve beynimize “tokum” mesajı gönderen hormondur. Ancak fazla yağ dokusu olan kişilerde leptin sinyali beyne ulaşamaz ve leptin direnci gelişir. Bu da sürekli açlık hissi ve kilo artışına neden olur.

Nasıl önlenir?

İşlenmiş gıdalardan uzak durun.

Omega-3 içeren gıdaları artırın (örneğin ceviz, keten tohumu, somon).

Kaliteli uyku, leptin düzeyini dengelemeye yardımcı olur.

2. İns ülin

İnsülin, kan şekerini hücrelere taşımaktan sorumludur. Ancak yüksek karbonhidrat tüketimi sonucu sık sık insülin salınması, vücudun bu hormona karşı direnç geliştirmesine neden olabilir. Bu durumda insülin yağ depolamayı teşvik eder ve kilo vermeyi zorlaştırır.

Çözüm yolları:

Rafine şeker ve un tüketimini azaltın.

Ara öğünleri azaltarak insülin dengenizi koruyun.

Düzenli egzersiz ile insülin duyarlılığı artar.

3. Kortizol

Kortizol, vücudun stres yanıtı sırasında devreye girer. Kronik stres altındaki kişilerde bu hormon yüksek seyreder ve özellikle göbek çevresinde yağlanmaya neden olur.

Ne yapmalı?

Meditasyon ve derin nefes egzersizleri uygulayın.

Şekerli atıştırmalıklar yerine sağlıklı yağlar tüketin.

Uykunuzu düzenleyin (günde en az 7 saat).

4. Ghrelin

Ghrelin, mide tarafından salgılanan ve açlık hissini tetikleyen hormondur. Düzensiz uyku ve düşük kalorili diyetler bu hormonun seviyesini yükseltebilir.

Nasıl düşürülür?

Yeterli ve kaliteli uyku ghrelin salınımını azaltır.

Protein açısından zengin öğünler açlık hissini azaltır.

Sıkı diyetlerden kaçının; sürdürülebilir beslenme planları tercih edin.

5. Tiroit hormonları

Tiroit bezinden salgılanan T3 ve T4 hormonları, metabolizmayı doğrudan etkiler. Bu hormonların yetersiz çalışması (hipotiroidi), yavaş metabolizma ve kilo artışıyla sonuçlanır.

Kontrol altına almak için:

Tiroit fonksiyonlarınızı düzenli kontrol ettirin.

Selenyum, iyot ve çinko gibi tiroit destekleyici mineralleri yeterli alın.

İşlenmiş soya ürünleri ve gluten bazı kişilerde tiroit fonksiyonlarını baskılayabilir.