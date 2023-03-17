Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı! Öğrenen marketten artık almıyor

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 01:01

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 01:01

Beslenme uzmanları sağlıklı bir yaşam için yoğurt tüketilmesini önermekte. Ancak marketlerde satılan yoğurt yerine ev yapımı yoğurdu öneriyorlar. Tarifsiteniz'de yer alan bir içerikte ev yapımı yoğurt tarifiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Evde yoğurt yaparken işinize yarayacak tüm bilgileri sizler için derledik

Yoğurt bilinen en iyi kalsiyum kaynağıdır. Kemik gelişiminden diş sağlığına kadar önemli olan kalsiyumun yanı sıra potasyum, fosfor, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içeren yoğurt, kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı da korur. Peki sağlığa bu kadar faydası olan yoğurdu neden evde kolaylıkla yapmayalım?

Birçok kişi tutmayacağını düşünerek evde yoğurt yapmaktan çekiniyor. Aslında son derece yapımı kolay olan yoğurdu marketten aldığınız süt ve yoğurtla da yapabilirsiniz. Yaklaşık 4-5 defa tekrarladıktan sonra doğal yoğurt mayanızı elde de etmiş olacağınız için bütünüyle doğal ve taze yoğurt tüketmiş olacaksınız. Vereceğimiz yoğurt tarifini de son derece kolay ve anlaşılır. Tek yapmanız gereken harika tadına bakmak için beklemek olacak.

Umarız yoğurt tarifimizi deneyince beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler

5 su bardağı süt

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

İlk olarak sütü tencereye aktarın. Ardından ocağa alın ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve 10 dakika daha kaynatın. Süre sonunda ocaktan alın ve hafif el yakacak dereceye gelene dek soğumaya bırakın.

Bir kase içerisine suyu alınmış yoğurdu, şekeri ve tuzu alıp iyice karıştırın. Ardından istenilen sıcaklığa gelen sütten bir miktar alarak yoğurdu çoğaltın ve tekrardan süte ilave edin.

Tencerenin ağzını sıkıca kapatın. Kalın bir bez ile her yerini iki üç kat sarın. Yaklaşık 5-6 saat bu şekilde beklettikten sonra tencereyi buzdolabına kaldırın. Bir gece dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.