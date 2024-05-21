Taş Kağıt Makas dizisine yeni isim: Ozan Güven'in partneri olacak
Kanal D'nin MF Yapım imzalı dizisi Taş Kağıt Makas 5 Haziran'da sezon finali yapacak.
Taş Kağıt Makas dizisi çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. MF Yapım imzalı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor.
“Menajerimi Ara” ve “Üç Kız Kardeş” dizilerindeki etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Nazlı Senem Ünal “Taş Kağıt Makas”ın ekibine katıldı.
OZAN GÜVEN'İN PARTNERİ OLACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin‘in yönettiği dizide Nazlı Senem Ünal “Ümit” rolüne hayat verecek. Uğraş Güneş’in yazdığı dizide Ümit’in Ozan Güven’in oynadığı “Harun Yakar”ın partneri olacağı öğrenildi.
Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Atsız Karaduman, Aytaç Uşun, Selim Galip ve Anıl Taşezen‘i buluşturan dizinin yarın yeni bölümü ekrana gelecek.
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