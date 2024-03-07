O sahne sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: RTÜK 'Taş Kağıt Makas' dizisi hakkında inceleme başlattı

Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:56

Güncelleme: 07.03.2024 - 14:58

Başrollerinde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi, Burak Yörük ve Hüseyin Avni Danyal'ın yer aldığı Kanal D ekranlarının yeni dizisi Taş Kağıt Makas'taki bir sahne izleyicileri sinirlendirdi.

Kadınlara "Sokak iti gibi havla" denilen sahneden sonra RTÜK'e çağrı yapıldı.

"SOKAK İTİ GİBİ HAVLA"

Yörük'ün canlandırdığı Fecir Emirkıran karakteri, eğlenmek için çağırdığı 4 kadına son model bir araba verme karşılığında havlamasını istedi.

Fecir'in "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" sözlerinden sonra bir kadın havlayıp kabın içindeki içkiyi içti. Dizideki sahne kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Son olarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Kanal D'de yayımlanan "Taş Kağıt Makas" adlı dizi hakkında yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın istismarı içeren ve kadınları aşağılayan yapımları incelediklerini belirtti.

Kadınlar ve çocukların "kırmızı çizgileri" olduğunu, bunun üzerinde hassasiyetle durmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Tartışmalı sahneler içeren diziye karşı hem vatandaşlarımızın hem de duyarlı STK'lerimizin tepkilerini biliyor ve hassasiyetle takip ediyoruz. Yayına başladığı andan itibaren yayın ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilen sahnelerin bulunduğu dizi hakkında gerekli incelemeyi başlatmış bulunmaktayız. Hiçbir zaman kadını aşağılayıp meta olarak görülmesine neden olan ve kadın istismarı içeren yapımlara izin vermedik, vermeyeceğiz."