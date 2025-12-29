Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman kimdir? O Ses Türkiye konuğu Ava Yaman nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

AVA YAMAN KİMDİR?

Ava Yaman 2006 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluğundan itibaren müzik ve oyunculukla ilgilendi, kamera önü oyunculuk eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini Bir Derdim Var dizisiyle yaşadı, bipolar Özge karakterini canlandırdı. İkinci projesi olan Taşacak Bu Deniz ile ülke çapında bir üne kavuştu. Sosyal medya hesabındaki takipçi sayısında dizinin ilk bölümünden sonra yaşanan rekor artışla dikkati çekti.

AVA YAMAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2023 - Bir Derdim Var - Özge

2025 - Taşacak Bu Deniz - Eleni