Tatil sonrası okula dönüşü keyifli hale getirin: Çocuklarda okul kaygısını azaltacak 7 öneri

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte birçok çocuk için okul dönemi yeniden başlıyor. Ancak tatilden sonra rutinlere dönmek bazı çocuklarda okul kaygısına yol açabiliyor. Ayrılık endişesi, akademik kaygılar, arkadaş ilişkileri ya da yeni ortama uyum sağlama süreci bu kaygının temel nedenleri arasında yer alıyor. Ebeveynlerin bu süreçte çocuklarına doğru şekilde yaklaşmaları, onların hem psikolojik hem de akademik uyumunu kolaylaştırır. İşte, tatil sonrası çocuklarda okul kaygısını azaltmaya yardımcı olacak öneriler...

ÇOCUKLARDA OKUL KAYGISINI AZALTACAK 7 ÖNERİ

1. Çocuğunuzun duygularını anlamaya çalışın

Kaygıyı görmezden gelmek yerine çocuğun duygularını anlamaya ve dinlemeye özen gösterin.

“Seni anlıyorum, heyecanlı olman normal.” gibi cümlelerle empati kurun.

2. Okul hazırlıklarını birlikte yapın

Çocuğunuzla beraber çanta hazırlamak, kırtasiye alışverişi yapmak sürece dahil hissetmesini sağlar.

Bu, okulun daha eğlenceli ve pozitif algılanmasına yardımcı olur.

3. Düzenli bir rutin oluşturun

Tatilde bozulan uyku ve yemek düzenini okula başlamadan birkaç gün önce yeniden kurmaya çalışın.

Düzenli uyku, kaygıyı azaltarak çocuğun daha enerjik hissetmesini sağlar.

4. Okul hakkında olumlu konuşun

Okulla ilgili pozitif anılar paylaşarak çocuğun merak ve heyecan duygusunu artırabilirsiniz.

Kaygıyı besleyen olumsuz ifadelerden kaçının.

5. Küçük alışma adımları atın

Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda, okula gitmeden önce okul yolunu yürümek veya bahçede vakit geçirmek uyumu kolaylaştırır.

Ortama önceden aşinalık kaygıyı önemli ölçüde azaltır.

6. Sosyal destek sağlayın

Arkadaşlarıyla buluşmasına fırsat verin, okul öncesi birlikte vakit geçirmelerini sağlayın.

Sosyal bağların güçlenmesi çocuğun okula adaptasyonunu hızlandırır.

7. Profesyonel destek gerekebilir

Çocuğunuzun kaygısı uzun süre devam ediyor ve günlük yaşamını olumsuz etkiliyorsa bir uzmandan destek almak faydalı olacaktır.