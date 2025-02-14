Tatlı krizlerinin bilimsel nedeni ortaya çıktı: Beynimiz neden tok olduğumuzda bile şeker istiyor?

Yayınlanma: 14.02.2025 - 16:38

Güncelleme: 14.02.2025 - 16:38

Neredeyse herkes yemekten sonra tatlı yemek için karnı tıka basa dolu olsa da yer açmak için çabalar. Bu durum bilim insanlarının da ilgisini çekti ve yapılan bir araştırmada tatlı krizlerinin nedeni ortaya çıktı. Peki, tok olduğumuz halde neden hala tatlı yemek istiyoruz?

NewScientist'in haberine göre Almanya’daki Max Planck Metabolizma Araştırmaları Enstitüsü’nde yapılan yeni bir çalışma, bu durumun nörolojik bir temele sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, beynimizde tokluk hissini kontrol eden nöronların aynı zamanda şeker isteğini de tetiklediğini keşfetti. Bu bulgu, insanların yemek sonrası neden şekerli gıdalara yöneldiğini açıklayabilir.

BEYİNDEKİ TATLI KRİZİ MEKANİZMASI NASIL İŞLİYOR?

Bilim insanları, beyindeki pro-opiomelanokortin (POMC) nöronları adı verilen hücrelerin tokluk hissini sağlarken aynı zamanda şeker arzusunu da artırdığını belirledi. Bu hücreler, hipotalamustaki arkuat çekirdekte yer alıyor ve iştah, metabolizma ve hormonlar üzerinde önemli bir rol oynuyor.

Araştırmada, fareler üzerinde yapılan deneylerde şu bulgular ortaya çıktı:

Doymuş farelere ekstra yiyecek verildiğinde sadece küçük lokmalar aldılar.

Ancak şekerli bir tatlı sunulduğunda beyin aktivitesi dört katına çıktı ve tatlıyı iştahla yemeye başladılar.

Optogenetik (ışıkla kontrol edilen beyin hücresi aktivasyonu) kullanılarak bu nöronlar baskılandığında fareler %40 daha az tatlı tüketti.

TATLI KRİZLERİNİN EVRİMİMİZLE BİR ALAKASI VAR MI?

Araştırmacılar, şekerin yağ veya proteine göre daha hızlı enerjiye dönüştüğünü ve bu yüzden beynin şeker tüketimini teşvik edebileceğini düşünüyor. Yani, tatlı yemenin bir nevi benzin deposunu tamamlama refleksi olduğu ortaya çıktı.

Ancak araştırmacılar, beynin tatlı isteğiyle ilgili birçok farklı mekanizma olduğunu ve tek başına bu keşfin şeker bağımlılığı veya obeziteyi çözmeye yetmeyeceğini vurguluyor.

TATLI TÜKETİMİNİ KONTROL ETMEK MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlar, şekerli yiyeceklerin yerini sağlıklı alternatiflerle doldurmanın bu isteği kontrol etmede etkili olabileceğini söylüyor.