Yemeklerde sıralamaya dikkat edin: Kilo alımını etkileyen önemli araştırma!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:22

Güncelleme: 29.01.2025 - 17:22

Yemekleri belirli bir sırayla yemenin kan şekerini dengelediği ve kilo kontrolünü sağladığı uzmanlar tarafından açıklanıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Soydemir'e göre önce lifli gıdalar, ardından proteinler ve en son olarak da karbonhidratlar tüketilmeli.

Uzmanlara yemek yeme sıralamasının tokluk mekanizması ve kilo verme süreci üzerindeki etkileriyle dikkat edilmesi gereken önemli bir konu olduğunu vurguluyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, yemekleri belirli bir sırada tüketmenin kan şekerinin dengelenmesine, tokluk hissinin uzatılmasına ve kilo kontrolünü kolaylaştırılmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

Öncelikle lifli gıdaları tüketmek, daha sonra proteinlere ve en son karbonhidratlara yer vermenin sıralamada en etkili yöntem olduğuna dikkat çeken uzmanlar sıralamanın, kan şekerindeki ani yükselişleri önlerken sindirimi daha yavaş ve kontrollü hale getirdiğini belirtiyor. Sebzeler ve tam tahıllar gibi lifli gıdaların mideyi doldurarak tokluk hissinin erken başlamasına yardımcı olduğu; proteinlerin ise sindirimi yavaşlatarak uzun süre tokluk sağladığı belirtiliyor.

KİLO KONTROLÜ İÇİN SIRALAMA ÖNEMLİ

Önce sebze yemeği veya salata gibi lif açısından zengin gıdalar ardından protein kaynağı olan tavuk, balık, yumurta ya da et son olarak pilav, makarna veya ekmek gibi karbonhidrat içeren gıdaların tüketilmesi kilo kontrolüne de katkı sağlar. Kan şekerindeki ani dalgalanmaların önlenmesi vücudun daha az insülin salgılamasını sağlar. Böylece yağ depolanması azalır kilo alımı ise zorlaşır.

ÖNCELİKLİ LİFLİ GIDALARIN TÜKETİLMESİ KARBONHİDRAT SİNDİRİMİNİ YAVAŞLATIR

Lifli gıdalar öncelikle tüketildiğinde, mide ve bağırsaklarda bir bariyer oluşturarak karbonhidratların sindirimini yavaşlar bu da hem diyabet hastaları hem de insülin direnci olan bireyler için büyük bir avantaj sağlar.