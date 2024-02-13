Tatlı sevenler dikkat: Yüksek şeker tüketimi ve Alzheimer arasındaki bağlantıyı uzmanlar açıkladı...

Yayınlanma: 13.02.2024 - 18:43

Güncelleme: 13.02.2024 - 18:43

Günümüzde yapılan araştırmalar, yüksek şeker tüketimi ile Alzheimer hastalığı arasında bir bağlantı olduğuna dair önemli kanıtlar sunmaktadır. Alzheimer, düşünme, hatırlama ve günlük aktiviteleri etkileyen bir beyin hastalığı olup, genellikle yaşlı bireylerde görülen en yaygın demans türüdür. Ancak, Alzheimer'ın biyolojik belirtilerinin 30'lu yaşlarda bile ortaya çıkabileceği belirtildi.

ARAŞTIRMALAR ORTAYA KOYDU...

Yapılan araştırmalar, yüksek şeker alımının yanı sıra diyabetle ilişkilendirilen yüksek kan şekerinin Alzheimer riskini artırabileceğini gösteridi. Özellikle 2022 yılında 37.689 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, kadınlarda yüksek şeker alımı ile Alzheimer riski arasında güçlü bir bağlantı buldu. Günde yaklaşık 10 gram şeker tüketen kadınların en yüksek risk altında olduğu belirlenmiş, özellikle süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz şekerinin bu bağlantıda önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Diyabet kaynaklı yüksek kan şekerinin, Alzheimer'ın karakteristik özelliği olan beyindeki amiloid plaklarının büyümesini teşvik edebileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, 2022'de 4.932 kişi üzerinde yapılan bir başka araştırma, Alzheimer, yüksek kan şekerı ve yüksek kolesterol arasındaki ilişkinin 35 yaş gibi erken bir dönemde başlayabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, 2017 yılında yapılan bir çalışma da şekerli içecek ve meyve suyu tüketen kişilerde Alzheimer belirteçlerinin arttığını gösterdi.

Şeker alımındaki artışın Alzheimer semptomlarını kötüleştirebileceği belirtilirken, Alzheimer hastalarının diyetlerindeki şeker miktarını azaltmaları zor olabilir.