Yayınlanma: 31.08.2023 - 13:53

Güncelleme: 31.08.2023 - 13:53

İlk olarak beyazperde de yayınlanan Tatlı Vatan filmi şimdi ise televizyonda izleyicileri ile buluşuyor. Peki Tatlı Vatan filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Tatlı Vatan nerede çekildi?

KOLONİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen koltuğunda Hasan Doğan'ın oturduğu filmin konusu ise şöyle:

"Kayseri’nin bir köyünde verimsiz geçen bir senenin ardından köyün gençleri yıkılmıştır. Ağaçların soğuk yemesi ile meyve ağaçları küsmüş ve yağmursuz geçen yaz hasatlarını yarıdan daha aza düşürmüştür. Köyün iki delikanlısı Cemil ve Osman nişanlıları Fatmagül ve Şifa ile evlenemeyeceklerini düşünürlerken Alamancı Hüseyin’in kızı Ceylan’ın köye geleceğini duyarlar. Cemil ve Osman; Ceylan ile evlenerek kapağı Almanya’ya atma planları yaparlar. Fakat kapağın diğer yüzü vardır ikisi de nişanlıdır. İkili planlar yapıp Ceylan’ın peşine düşer ama Ceylan, köyün sulama sistemini iyileştirmek için çalışan Ziraat mühendisi Erkin ile yakınlaşır. Köyün su sistemi çözülür Ceylan Almanya’ya gitmez Tatlı Vatan’a kesin dönüş yapar."



TATLI VATAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tatlı Vatan filminin çekimleri İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı olan Alaçatı Mahallesi'nde ve Urla ilçesinde yapılmış.

TATLI VATAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?