Zengo filminin konusu ne? Zengo filminin oyuncuları kim?
Zengo filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zengo filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zengo filminin konusu ne? Zengo filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Zengo filminin yönetmen koltuğunda Şahan Gökbakar oturuyor. Senaristliğini Yasemin Sakallıoğlu üstleniyor. Peki, Zengo filminin konusu ne? Zengo filminin oyuncuları kim?
ZENGO FİLMİNİN KONUSU NE?
Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir.
ZENGO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Yasemin Sakallıoğlu
Dilşah Demir
Ece İrtem
Şahan Gökbakar
Yasemin Sakallıoğlu
Şahan Gökbakar
Togan Gökbakar
Gökhan Atılmış
ZENGO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Zengo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.
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