Zengo filminin konusu ne? Zengo filminin oyuncuları kim?

Zengo filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zengo filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zengo filminin konusu ne? Zengo filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:06
Zengo filminin konusu ne? Zengo filminin oyuncuları kim?
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Zengo filminin yönetmen koltuğunda Şahan Gökbakar oturuyor. Senaristliğini Yasemin Sakallıoğlu üstleniyor. Peki, Zengo filminin konusu ne? Zengo filminin oyuncuları kim? 

ZENGO FİLMİNİN KONUSU NE?

Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir.

ZENGO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yasemin Sakallıoğlu

Dilşah Demir

Ece İrtem

Şahan Gökbakar

Yasemin Sakallıoğlu

Şahan Gökbakar

Togan Gökbakar

Gökhan Atılmış

ZENGO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zengo filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.5 olarak belirlendi.


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