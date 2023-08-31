Adanış Kutsal Kavga filminin konusu ne? Adanış Kutsal Kavga filminin oyuncuları kim?

Adanış Kutsal Kavga filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Adanış Kutsal Kavga filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Adanış Kutsal Kavga filminin konusu ne? Adanış Kutsal Kavga filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:51
Adanış Kutsal Kavga filminin konusu ne? Adanış Kutsal Kavga filminin oyuncuları kim?
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Adanış Kutsal Kavga filminin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturuyor. Senaristliğini Baki İlhan üstleniyor. Peki, Adanış Kutsal Kavga filminin konusu ne? Adanış Kutsal Kavga filminin oyuncuları kim? 

ADANIŞ KUTSAL KAVGA FİLMİNİN KONUSU NE?

Adanış Kutsal Kavga, İstanbul Fethi'nin akabinde, bir yarısı soylu Julius Ailesi’nde, diğer yarısı ise ellerindeki kutsalı korumakla yükümlü Adanmışlar'da kalan mukaddes haritanın odağında olduğu olaylar zincirini anlatıyor.

ADANIŞ KUTSAL KAVGA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İsmail Filiz

Esra Bilgiç

Baki İlhan

Serdar Deniz

Nevzat Yılmaz

Aslıhan Karalar

Turgay Tanülkü

Dilek Serbest

ADANIŞ KUTSAL KAVGA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adanış Kutsal Kavga filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.0 olarak belirlendi.


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