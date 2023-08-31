Cici Babam filminin konusu ne? Cici Babam filminin oyuncuları kim?
Cici Babam filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cici Babam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cici Babam filminin konusu ne? Cici Babam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cici Babam filminin yönetmen koltuğunda Meltem Bozoğşu oturuyor. Senaristliğini Eray Akyamaner, Sila Çetindağ, Uğur Güvercin üstleniyor. Peki, Cici Babam filminin konusu ne? Cici Babam filminin oyuncuları kim?
CİCİ BABAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir
CİCİ BABAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Onur Buldu – Hacı
Derya Karadaş – Ayşe
Mahir İpek – Tanju
Yasemin Conka – Melos
Onur Atilla – Mahmut
Meltem Yılmazkaya – Fatos
Burak Topaloğlu – Abdülkadir
İrem Sak
Defne Yalnız
Kuvvet Yurdakul
Ayhan Sicimoğlu
Kayhan Yıldızoğlu
CİCİ BABAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cici Babam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.
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