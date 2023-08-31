Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:13

Güncelleme: 31.08.2023 - 10:13

Cici Babam filminin yönetmen koltuğunda Meltem Bozoğşu oturuyor. Senaristliğini Eray Akyamaner, Sila Çetindağ, Uğur Güvercin üstleniyor. Peki, Cici Babam filminin konusu ne? Cici Babam filminin oyuncuları kim?

CİCİ BABAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir

CİCİ BABAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Onur Buldu – Hacı

Derya Karadaş – Ayşe

Mahir İpek – Tanju

Yasemin Conka – Melos

Onur Atilla – Mahmut

Meltem Yılmazkaya – Fatos

Burak Topaloğlu – Abdülkadir

İrem Sak

Defne Yalnız

Kuvvet Yurdakul

Ayhan Sicimoğlu

Kayhan Yıldızoğlu

CİCİ BABAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cici Babam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.



