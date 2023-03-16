Tavada yumuşacık et pişirmeniz için en etkili tüyo! Aşçılar da biliyor

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 23:03

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 23:03

Kayış gibi pişmiş bir et kimse tarafından sevilmez. Etin en çok yumuşak ve lokum gibi ağızda dağılanı sevilir. Tarifsiteniz'de yer alan bir içerikte; Kırmızı et pişirirken dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı. Günümüzde çok sayıda kişi kırmızı eti tavada pişirmeyi tercih ediyor.

Eğer sizde tavada kırmızı et pişirmeyi seviyorsanız vereceğimiz püf noktalarına dikkat edin.

Dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var

İlk olarak mutlaka tavanızı ısıtın...

Böylelikle etiniz çok daha hızlı pişme sürecine girecektir. Soğuk bir tavaya eti koymak doğru değildir.

Buzdolabından çıkarır çıkarmaz eti sakın pişirmeyin. En az 15 dakika kadar bekletin ve etin oda sıcaklığına gelmesini sağlayın.. Direk buzdolabından çıkarılarak pişirilmeye çalışılan et oldukça kuru olacaktır.

Eti pişirirken birazcık tereyağı ilave ederseniz etin çok daha lezzetli olmasını sağlayacaksınız. Yoksa etin üzerinden zeytinyağı gezdirin.

Etin suyunun kurumaması için eti önceden tuzda bekletmek yerine pişirmeden 15 dakika kadar tuzda bekletmek yeterli olacaktır.

Eti pişirirken sakın çatal kullanmayın bunun yerine mutlaka maşa kullanarak pişirme ve ters çevirme işlemlerini yapın.

Bu tarif gerçekten de işinize yarayacak. Uzun yıllardır uzman şeflerin büyük bir bölümü bu şekilde eti pişirmektedir..

TAVADA ET PİŞİRME

4 parça biftek

3 yemek kaşığı kadar tereyağı

tuz, baharatlar ve limon

YAPILIŞI

Tavayı iyice ısıtın ve üzerine zeytinyağını tava kızdıktan sonra ekleyin.

Yağ çok fazla ısınacağından etleri yerleştirirken dikkat edin... Önceden tuzladığınız etleri yavaş yavaş tavaya yerleştirin.

Tavada kızaran etin ilk yüzü iyice pişince sonra bir maşa yardımıyla ters çevirin. İki yüzüde pişen etinizi servis ederken baharat serpiştirin. İsteğe göre karabiber, kekik ve birazda etin üzerine limon sıkmayı ihmal etmeyin. Etin hem fazla tuzunu alacak hem de çok daha fazla lezzet katacaktır.