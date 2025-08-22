Yayınlanacak yeni sezon dizilerinden biri olan Güzelkoy dizisinde Tayanç Ayaydın da rol alacak. Peki, Tayanç Ayaydın kimdir? Tayanç Ayaydın kaç yaşında, nereli? Tayanç Ayaydın hangi yapımlarda rol aldı?

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Tyanaç Ayaydın, 7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul’da doğdu. Tayanç Ayaydın, liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesinde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü tamamlamıştır.

TAYANÇ AYAYDIN'IN HAYATI VE KARİYERİ

Ayaydın, 2004-2006 yılları arasında atv'de yayımlanan Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın, bu dizi ile tanınmaya başlanmıştır. 2009-2013 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın, 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı adlı dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırdı. 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Nikos Sampson karakterini canlandırmıştır. 2021 yılında İlk ve Son dizisinde izleyici karşısına çıktı. 2022 yılında FOX'ta yayımlanan Tozluyaka adlı dizide Önder Koçak karakterini canlandırdı. Daha sonra, Star TV'de yayımlanan Ömer dizisinde Erdal Aksu karakterini canlandırdı. Son olarak ise, NOW'da yayımlanan Yabani dizisinde rol aldı.

TAYANÇ AYAYDIN EVLİ Mİ?

5 Temmuz 2011 tarihinde oyuncu, trafik kazasında ağır yaralanan sevgilisi Bulut Köpük’ü sevdiği müzikleri dinleterek yaşama döndürdü. O, sağlığına kavuşur kavuşmaz da evlenmiş, evliliği 4 ay sürmüş ve 5 Kasım 2011 tarihinde boşanmıştır. Ayaydın, 2015 yılında, Amerikalı öğretmen sevgilisi Sally Ghalayini ile evlendi.