Şarkıcı Tayfun Duygulu'nun acı günü: Annesi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:07

Güncelleme: 30.04.2025 - 12:09

1990’lı yılların sevilen sanatçısı, “Hadi Yine İyisin” şarkısıyla hafızalara kazınan Tayfun Duygulu, annesi İclal Duygulu’nun vefat haberiyle sarsıldı. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sanatçı, annesinin bugün (30 Nisan 2025) son yolculuğuna uğurlanacağını belirterek, “Biricik annemiz 30.04.2025 günü Zincirlikuyu Camii’nden ikindi namazına müteakip Feriköy Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

TAYFUN DUYGULU KİMDİR?

Sanat hayatına 1988 yılında henüz 19 yaşındayken Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksafon çalarak adım atan Tayfun Duygulu, 1991 yılında klip yönetmenliğini Barış Manço’nun üstlendiği “Hadi Yine İyisin” adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı.

Söz ve bestesi kendisine ait olan, Kerim Tekin’in seslendirdiği “Kar Beyazdır Ölüm” başta olmak üzere birçok eseriyle ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı.

Konservatuvar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversite döneminde ise klarnet eğitimi alan Duygulu, Mimar Sinan Üniversitesi’nden mezun oldu.