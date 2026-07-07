Tayland'da arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif: 2 bin yıllık gizemli altın yüzükler bulundu

Güneydoğu Asya'nın tarihi kökenlerine dair ezber bozan arkeolojik keşiflere bir yenisi daha eklendi. Tayland'ın Phetchaburi eyaletinde yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 bin yıllık olduğu saptanan iki adet altın yüzük ve tarihi insan iskeletleri bulundu. Tayland Güzel Sanatlar Departmanı tarafından kamuoyuna duyurulan bu keşif, bölgenin antik dönemde Hindistan ile olan ticari ve kültürel bağlarını kanıtlaması açısından bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

PİRİNÇ TARLASINDAN ÇIKAN TARİH: DON YAİ THONG SİT ALANI

Başkent Bangkok'un 130 kilometre güneybatısında yer alan Don Yai Thong arkeolojik sit alanı, bu yılın başlarında yerel halkın bir pirinç tarlasında çalışırken tesadüfen antik bronz davul parçalarına rastlamasıyla keşfedildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeyi koruma altına alan arkeologlar, geniş çaplı bir kazı faaliyeti başlattı.

Yapılan tarihlendirme çalışmalarında, sit alanının Tayland'ın geç tarih öncesi dönemi olan ve günümüzden 1.500 ila 2.500 yıl öncesini kapsayan Demir Çağı'na ait olduğu belirlendi. Alanın, antik çağda deniz ticaretiyle uğraşan topluluklar için önemli bir yerleşim veya geçiş noktası olduğu tahmin ediliyor.

YAZITIN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ: "PUSHYA TARAFINDAN KORUNAN KİŞİ"

Geçtiğimiz hafta aynı mezar odasında ve aynı insani kalıntıların üzerinde bulunan iki yüzükten biri, üzerindeki özel kazımalarla dikkat çekti. Uzmanlar, yüzüğün üzerinde antik bir Hint yazı sistemi olan Brahmi alfabesinin kullanıldığını tespit etti. Yapılan ilk filolojik incelemelerin ardından yüzükteki "pusarakhitasa" ifadesinin şifresi çözüldü.

Yazıtın, Hint astronomisinde son derece uğurlu ve koruyucu kabul edilen bir yıldız kümesini/burcu işaret ederek "Pushya tarafından korunan kişi" anlamına geldiği saptandı. Yanında bulunan diğer düz ve desensiz altın yüzükle birlikte değerlendirildiğinde arkeologlar, mezarın sahibinin antik Hindistan'ın Vaişya (Vaishyas) olarak adlandırılan tüccar ve zanaatkar kastına mensup, bölgeye ticaret amacıyla gelmiş zengin bir tüccar olabileceği hipotezi üzerinde duruyor.

SEÇKİNLERİN MEZARLARI ÖNÜMÜZDEKİ AY SERGİLENECEK

Şubat ayından bu yana titizlikle sürdürülen kazılarda arkeoloji ekipleri, şu ana kadar statüsü yüksek kişilere ait olduğu düşünülen sekiz insan iskeleti ortaya çıkardı. Mezarların içinde iskeletlerin yanı sıra çok sayıda bronz ve altın mücevher, dönemin karakteristik çanak çömlekleri ve ritüelistik objeler bulundu.

Uzmanlar, cenazelerin gömülme şeklinin ve beraberindeki değerli eşyaların, bu kişilerin toplumun en üst kademelerindeki elit tabakaya ya da denizaşırı zengin tüccar ailelerine mensup olduğunu gösterdiğini ifade ediyor. Tayland Güzel Sanatlar Departmanı, bölgedeki saha çalışmalarının önümüzdeki ay içinde tamamlanacağını ve bu nadide eserlerin koruma süreçlerinin ardından halka açık müzelerde sergileneceğini bildirdi.