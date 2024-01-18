Tayland'a gitmesiyle konuşulmuştu Mika Raun hastaneden fotoğraf paylaştı

Sosyal medya fenomeni Mika Raun'un Tayland'a cinsiyet değiştirme ameliyatı için gittiği konuşuluyordu, fenomen hastaneden foto atarak iddiaları doğruladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:47
Tayland'a gitmesiyle konuşulmuştu Mika Raun hastaneden fotoğraf paylaştı
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TikTok fenomeni Mika Raun, cinsiyet değiştirme süreciyle ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle kavuştuğu yeni görüntüsüyle sık sık gündeme geliyordu. Bir süredir Tayland'da olan Mika Raun'un cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğu iddiaları doğrulandı.


Mika Raun Can sosyal medya paylaşımlarıyla ünlendikten sonra cinsiyet değiştirme sürecine girmiş ve kendini estetiklerle yeniden yaratmıştı. Sesini bile değiştiren fenomen bununla da kalmadı.

Önce alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çenesinden geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Mika Can Raun ardından ise göğüs ve kalça estetiği yaptırmıştı.

Fenomen Raun tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" demişti.


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