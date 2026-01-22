Taylor Swift tarih yazmaya devam ediyor: Şarkı Yazarları Onur Listesi'nin en genç ismi oldu!

Dünyaca ünlü yıldız Taylor Swift, müzik endüstrisinin en prestijli kurumlarından biri olan Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne (Songwriters Hall of Fame) kabul edildi. 36 yaşındaki sanatçı, bu listeye giren en genç şarkı yazarı olarak tarihe geçti.

2026 SINIFININ EN GENÇ ÜYESİ

2026 yılı adayları arasında yapılan oylama sonucunda Swift; Alanis Morissette, Kenny Loggins, Paul Stanley ve Gene Simmons gibi efsane isimlerle birlikte listeye girmeye hak kazandı. Yaklaşık 1850 müzik endüstrisi profesyonelinin oylarıyla belirlenen listede Swift, "yaşayan en etkili şarkı yazarlarından biri" olarak tescillendi.

"20 YIL" KURALINI KIL PAYI GEÇTİ

'Songwriters Hall of Fame' listesine dahil olabilmek için bir sanatçının ticari olarak yayımlanan ilk şarkısının üzerinden en az 20 yıl geçmiş olması gerekiyor. Swift’in Haziran 2006’da çıkan ilk şarkısı "Tim McGraw", bu yıl itibarıyla 20. yılını doldurarak sanatçının listeye girebilmesi için gereken barajı tam zamanında aşmasını sağladı.

ÖDÜL TÖRENİ HAZİRAN’DA

Taylor Swift ve onur listesine seçilen diğer dev isimler, 11 Haziran'da New York’ta düzenlenecek görkemli bir gala ile ödüllerini alacaklar. Bu ödül, Swift'in kariyerindeki sayısız başarıya eklenen en anlamlı unvanlardan biri olarak görülüyor.