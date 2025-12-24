Taylor Swift yoksullara gıda yardımı için 1 milyon dolar bağışladı

Yıllardır yaptığı bağışlarla adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, yeni yıl öncesinde bir kez daha büyük bir bağışa imza attı. Forbes verilerine göre 1,6 milyar dolarlık serveti bulunan 36 yaşındaki sanatçı, yoksulların gıdaya erişimini sağlamak için faaliyet gösteren Feeding America adlı yardım kuruluşuna 1 milyon dolar bağışladı.

Kuruluş yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Taylor Swift’in Feeding America’ya yaptığı 1 milyon dolarlık bağış için son derece minnettarız. Bu Noel döneminde onun sürekli desteği, açlığı sona erdirmek için bir araya geldiğimizde nelerin mümkün olduğunun güçlü bir hatırlatıcısı. Açlıkla mücadele eden insanlarla birlikte hareket ettiğimizde, ailelerin bu Noel döneminde ve sonrasında sofralarının dolu olmasını sağlayabiliriz” ifadelerine yer verildi.

Rekorlar kıran Eras Turnesi’nin ardından geçtiğimiz günlerde turne çalışanlarına toplam 197 milyon dolar prim dağıtan Swift, geçen yıl eylül ve ekim aylarında meydana gelen Helene ve Milton kasırgalarının ardından yürütülen yardım çalışmaları için de 5 milyon dolarlık bağışta bulunmuştu.

Sanatçı, 2020 yılında Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışan kuruluşlara 5 milyon dolar bağışlamış, pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan ve sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan kişilere 3’er bin dolar destek sağlamıştı.

Cömertliğiyle bilinen Swift, 2021 yılında eşini Covid-19 nedeniyle kaybeden beş çocuk annesi bir kadına 50 bin dolar bağışlamış, aynı yıl maddi zorluk yaşayan iki anneye ise 13’er bin dolar yardım etmişti. Ayrıca koronavirüs hastalarına destek veren bir hemşireye doğum günü hediyesi gönderen sanatçı, pandemi döneminde annesi komada olan bir hayranına da 15 bin 500 dolar maddi destekte bulunmuştu.