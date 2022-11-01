'Tayt' tartışmasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu: 'Burası Türkiye...'

01 Kasım 2022 Salı, 16:03

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, geçen günlerde katıldığı bir davette kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu dile getirmiş, söz konusu çıkışıyla gündem olmuştu.

68 yaşındaki şarkıcı, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." demişti.

İZZET YILDIZHAN DA DAHİL OLDU

Duru'nun açıklamalarının ardından tartışmaya İzzet Yıldızhan da dahil oldu. Yıldızhan, ünlü şarkıcıyı hem destekledi, hem de "Geriden geliyor" dedi.



Habertürk'te yer alan habere göre; önceki akşam sahne aldığı Kıbrıs'ta, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldızhan'a, Duru'nun, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'Dur!' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz" şeklindeki açıklaması da soruldu.

"BEN BU SÖZLERİ AYLAR ÖNCE SÖYLEDİM"

Konuyla alakalı konuşan ünlü şarkıcı, "Haklı ama biraz geriden geliyor sanırım. Ben bu sözleri aylar önce söyledim. İlk önce insanlar beni eleştirse de daha sonra haklı bularak özür dilediler. Ben de, Nükhet de kendi düşüncelerimizi söyledik ve buranın Türkiye olduğunu belirttik" dedi.