'Tayt' çıkışı gündem olmuştu: Nükhet Duru TRT dizisinde rol alacak

28 Ekim 2022 Cuma, 12:54

TRT Dijital, yeni projesi 'Eyvah Ramazan Bey'i duyurdu. Yapımcılığını Sekans Yapım'ın üstlendiği dizinin okuma provaları başladı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kasım ayının ilk haftası sete çıkması planlanan dizide Ramazan beyi Altan Erkekli canlandıracak.

Dizinin oyuncu kadrosuna son olarak şarkıcı Nükhet Duru dahil oldu.

Kadroda ayrıca Murat Akkoyunlu, Mehtap Bayri, Burak Alkaş, Çiğdem Batur, Berat Efe Parlar, Damla Alibeşe, Esin Gündoğdu gibi isimler yer alacak. Hüseyin Başarıcı’nın yöneteceği komedi türündeki dizinin senaryosu da Hüseyin Başarıcı ve Ayşe Banu Başarıcı imzası taşıyor.

'TAYT' ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, katıldığı bir davette kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söylemişti.

68 yaşındaki şarkıcı "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir, 'Dur!' deyin artık" diyerek taytların kadınlara yakışmadığını dile getirmişti.

"TUNİKLE GİYİLİRSE TAMAM"

Ünlü şarkıcı sözlerine "Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince yurtdışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız..." diyerek devam etmişti.