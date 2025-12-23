2025 yılının kelimesi belirleniyor. Çalışma, Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM)işbirliğinde yürütülüyor. Peki, TDK 2025 yılının kelimesi için öneri nereden yapılır? 2025 yılının kelimesi oylama ekranı...
2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI İÇİN HALK OYLAMASI BAŞLADI
Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nda 5 kelime halk oylamasına açıldı.
TDK'dan yapılan açıklamada, İLAUM işbirliğinde yürütülen "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen 5 kelime/kavramın halkın oylamasına açıldığı belirtildi.
2025 YILININ KELİMESİ/KAVRAMI İÇİN OYLAMA TARİHLERİ
2025 Yılının Kelimesi/Kavramı oylama süreci, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü başladı ve 28 Aralık 2025 saat 17.30'da sona erecek.
OYLAMAYA NASIL KATILABİLİRİM?
Katılımcılar, oylamada "Size göre 2025 yılını karşılayan kelime/kavram hangisidir?" sorusuna yanıt verecek.
Oylamaya katılmak isteyenler, Türk Dil Kurumunun "https://anket.tdk.gov.tr" adresinden oy kullanabilirler.