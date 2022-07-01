Klasik Yay Kadın Milli Takımı üyeleri kimler? Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran kimdir?

01 Temmuz 2022 Cuma, 17:02

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, Klasik Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı. Klasik Yay Kadın Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı.

Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'dan oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı rakiplerini 5-3 yenen milli okçular, altın madalya kazandı.

YASEMİN ECEM ANAGÖZ KİMDİR?

1998 yılında İzmir'de doğdu. Okçuluğa 2011 yılında başladı. 14 yaşına kadar farklı yaş gruplarında milli forma giydi. Uluslararası okçuluk kariyerine 2013 yılında başlayan sporcu, Eylül 2021 itibarıyla dünya sıralamasında 15. sıradadır.

Mete Gazoz ile birlikte karışık takımda Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nı 4. tamamladı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu.

ABD'de düzenlenen 2021 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Gülnaz Büşranur Coşkun, Ezgi Başaran ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan klasik yay kadın milli takımı ile gümüş madalya kazandı

GÜLNAZ BÜŞRANUR COŞKUN KİMDİR?

Çocukluk yıllarında kick boks yapan, bu sırada ABD'li yazar Suzanne Collins'in "Açlık Oyunları" adlı romanını okuyan Gülnaz Büşranur Coşkun, kitaptaki kahramanın ok kullanmasından etkilenerek 3 yılın ardından okçuluğa yöneldi. Samsun Okçuluk Kulübünde 12 yaşında okçuluk spor hayatına başlayan Gülnaz Büşranur, bugüne kadar katıldığı Türkiye şampiyonalarında yıldızlar,gençlerde ve büyükler kategorisinde birçok birincilik kazandı

ABD’de 8-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası’nda Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke Gümrükçü, Gülnaz Büşranur Çoşkun’tan oluşan klasik yay yıldız kadın takımı gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan'da 30 Temmuz-3 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Grand Prix'sinde Mete Gazoz ile 1333 puana ulaşarak makaralı yay kategorisinde gençler karışık takım dünya rekorunu kırdı.

Polonya'nın Legnica kentinde düzenlenen 2018 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel yarışmalarda bronz, takım yarışmalarında altın madalya kazandı. Klasik yayda Fransız Melanie Gaubil ile üçüncülük maçına çıkan Gülnaz Büşranur Çoşkun da 5-5 berabere biten mücadeleyi beraberlik atışlarıyla kazanarak bronz madalyayı kazandı.

Slovenya'nın Laško kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Gülnaz Büşranur Coşkun, Gizem Özkan ve Assıya Yılmazer'den oluşan klasik yay kadın milli takımı ile gümüş madalya kazandı.[6] Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda kadınlar klasik yay bireyselde Gülnaz Büşranur Çoşkun, finalde Almanya'dan Michelle Kroppen'i 6-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.[7] Gülnaz Büşranur Coşkun, Ezgi Başaran ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan klasik yay kadın milli takımı ile aynı turnuvada gümüş madalya kazandı.

EZGİ BAŞARAN KİMDİR?

2003 yılında İstanbulda dünyaya gelen Ezgi Başaran. Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Gençler Kupası 2. ayağında altın madalya kazandı.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Gülnaz Büşranur Coşkun, Ezgi Başaran ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan klasik yay kadın milli takımı ile gümüş madalya kazandı