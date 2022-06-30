Lucien Arkas kimdir, kaç yaşında? Lucien Arkas'ın eşi kim?
Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 900 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer alan Lucien Arkas kimdir? Lucien Arkas kaç yaşındadır? Lucien Arkas kim ile evli?
Lucien Arcas 1945 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Marsilya kökenli bir aileden gelmektedir. Lucien Arcas İzmir St. Joseph Fransız Lisesi mezunudur. Merkezi İzmir'de bulunan Arkas Holding ve ona bağlı 61 olan şirketlerinin kurucusu ve genel müdürü olan Arkas, birçok kez Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer aldı.
Lucien Arkas, 1000'e yakın eserden oluşan Resim Koleksiyonunun sahibidir. Bu koleksiyonu sergilemek için İzmir'de Arkas Sanat Merkezi'ni kurdu.
LUCİEN ARKAS'IN EVLİLİKLERİ
Lucien Arkas ilk evliliğini üç çocuğunu annesi ile yapmıştı. Lucien Arkas'ın bu evlilikten Bernard Arcas,Diane Arcas Göçmez ve Claire Christine Arcas isimli çocukları vardır. Lucien Arkas ikinci evliliğini asistanı Esra Arkas ile gerçekleştirdi. Lucien Arkas üçüncü evlilğini Gülbeniz Arkas ile yaptı. Çiftin bu evlilikten 2012 doğumlu bir kızları var.
Lucien Arkas dördüncü evliliğini Merve Sakallı ile yaptı. Çift, 25 Haziran 2022 tarihinde İzmir Büyükşehir Beleidye Başkanı Tunç Soyer tarafından kıyılan nikah ile evlendi.
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