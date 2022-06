R. Kelly kimdir? R. Kelly neden 30 yıl hapis cezası aldı?

30 Haziran 2022 Perşembe, 15:56

R&B'yi yeniden tanımlayan şarkıcı olarak bilinen ve 3 defa Grammy müzik ödülünü alan şarkıcının tam adı Robert Sylvester Kelly'dir.

Müzik kariyerine 1992 yılında Public Announcement grubu ile çıkardığı "Born In To The 90's" albümü ile başladı. Bu albümün en dikkat çeken parçaları ise Vibe, Dedicated'dir. Bugüne kadar toplam 9 solo albüm çıkaran R. Kelly, son albümü olan "Double Up"'ı 29 Mayıs'ta piyasaya çıkardı. 9 solo albümün yanında ayrıca Rap şarkıcısı Jay-Z ile birlikte 2 tane ortak albüm çıkardılar.

R. KELLY NEDEN 30 YIL HAPİS CEZASI ALDI?

New York'un Brooklyn kentinde görülen mahkemede 55 yaşındaki Kelly, "18 yaşından küçük kız çocuklarına sistematik cinsel istismar", "şöhreti kötüye kullanma", "seks ticareti yapmak" gibi suçlardan 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Son duruşmada ifade veren bazı mağdurların, şarkıcının kendilerine yaptığı hakaret ve onur kırıcı sapkın davranışları anlatırken gözyaşlarına boğulduğu, eski yıldız hakkında öfke dolu oldukları bilgisi aktarıldı.

Brooklyn Başsavcısı Breon Peace karar hakkında, "Umarım bu ceza, tacizcinin ne kadar güçlü, zengin veya ünlü olduğunun bir önemi olmadığının kanıtı olur. Adalet sadece gerçeği duyar." şeklinde açıklamada bulundu.

R&B'yi yeniden tanımlayan şarkıcı olarak bilinen ve 3 defa Grammy müzik ödülünü alan şarkıcının mahkemede ifade vermeyi reddettiği ve cezası okunduğunda hiç tepki vermediği, ancak hakkındaki iddiaları kabul etmediği ve mahkumiyet cezasına itiraz etmeyi planladığı kaydedildi.

Davada konu olan iddiaların çoğu, 2019 yılında yayınlanan 'Surviving R Kelly' adlı belgeselde yer alıyordu. Mağdurlar bazen konserine gelen izleyicilerden seçiliyor veya müzik kariyerine yardımcı olma vaadiyle kandırılarak istismar ağına çekiliyordu.

Ama Kelly'nin çevresine girdiklerinde katı kurallara tabi tutuluyorlar ve kuralları çiğnemeleri halinde ağır cezalarla karşılaşıyorlardı. Kelly'nin ekibi bu kurallar için 'Rob'un kuralları' diyordu.

Seks ticaretinin yanı sıra Kelly, genelde organize suç örgütlerine yöneltilen şantaj suçundan da suçlu bulundu. Mahkemede savcılar, Kelly'nin menajerlerinin, güvenlik görevlilerinin ve çevresindeki diğer kişilerin suç ağına nasıl yardımcı olduklarını da anlattı.

Mahkemede ayrıca, Kelly'nin henüz reşit olmayan şarkıcı Aaliyah'yla evlenebilmek için belgelerde sahtecilik yaptığı da ifade edildi. Aaliyah, 15 yaşında Kelly ile evlendikten sona 2001 yılı Ağustos ayında uçak kazasında ölmüştü.

Kelly ayrıca Chicago'da da ayrı bir davada, çocuk pornografisi ve adaleti engelleme suçlarından yargılanıyor. Amerikalı şarkıcı hakkında Illinois ve Minnesota'da da ayrı cinsel taciz suçlamaları var.

R. KELLY HAKINDAKİ SUÇLAMALAR

1990'larda hakkındaki taciz iddialarının kamuoyuna yansımasına rağmen şöhretini artırmaya devam eden Kelly'nin albümleri uzun süre en çok satanlar arasında yer aldı.

Müzik kayıtları dünya çapında 75 milyondan fazla alıcı bulan Kelly, 2008'de çocuk istismarı suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etmişti.