Tedavi edilmeyen epilepsi günlük yaşamı kısıtlıyor
Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Faik Bakan, epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek önemli bilgiler verdi. Bakan, "Epilepsi hastalığı, tedavi edilebilen bir hastalıktır. Epilepsi hastalığının tedavisinin temel hedefi, nöbetleri azaltmak veya kontrol altına alabilmek için uygun ilaç tedavisi planlamaktır" dedi.
Epilepsi hastalığı, dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. Epilepsi nöbetleri hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabiliyor ve birkaç dakika boyunca sürebiliyor.
Tedavi edilmediği takdirde gün içerisinde tekrarlarının da görülebildiğinden bahseden Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Faik Bakan, bu nöbetlerin insanların hayatını etkilediğini ve günlük aktivitelerini kısıtladığını da söyledi.
"BİR NÖROLOJİK BOZUKLUKTUR"
Bakan, “Dünyada en sık görülen nörolojik hastalıklardan biri olan ve halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsi hastalığı, beyin fonksiyonlarını etkileyen bir nörolojik bozukluktur. Beyinde meydana gelen anormal elektriksel aktiviteler sonucu, epilepsi nöbetleri ortaya çıkar” dedi.
"TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIKTIR"
Epilepsi hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemlerinden bahseden Bakan, “Epilepsi hastalığının belirtileri kişiden kişiye, nöbet türüne ve şiddetine bağlı olarak farklılık gösterir. Kontrolsüz kas kasılmaları, bilinç kaybı veya bayılma hissi, hızlı göz hareketleri, konuşma bozuklukları ve anlama güçlüğü gibi şikâyetler sık görülen belirtiler arasında yer alır. Epilepsi hastalığı, tedavi edilebilen bir hastalıktır. Epilepsi hastalığının tedavisinin temel hedefi, nöbetleri azaltmak veya kontrol altına alabilmek için uygun ilaç tedavisi planlamaktır. Bazı hastalarda, diyet değişiklikleri, yaşam tarzı değişiklikleri veya cerrahi müdahaleler gerekebilir" ifadelerini kullandı.
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