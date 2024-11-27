Tehdit edilen Beşiktaşlı fenomen evinden taşındı: Çöküşlerini duyuracağım

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:22

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:22

Beşiktaşlı kimliğiyle tanınan sosyal medya fenomeni Hasan Arda Kaşıkçı (HTalks), son dönemde aldığı tehditler nedeniyle evinden taşınmak zorunda kaldığını duyurdu. Kaşıkçı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada yaşadığı süreci ve bundan sonraki planlarını paylaştı.

YouTube ve X platformunda Beşiktaş üzerine yaptığı eleştirel yayınlarla bilinen Kaşıkçı, özellikle Hasan Arat yönetimine yönelik muhalif söylemleriyle dikkat çekiyordu. Kaşıkçı, tehditler sonrası aldığı güvenlik önlemleri kapsamında evini terk ettiğini açıkladı.

“ÇOK SEVDİĞİM EVİMDEN AYRILMAK ZORUNDAYIM”

Kaşıkçı, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Son 10 gündür hedef gösteriliyor ve tehdit ediliyorum. Güvenliğim için çok sevdiğim evimden taşınmak zorunda kalıyorum. Yeni bir ev bulduktan sonra bana bu süreci yaşatanların çöküşlerini detaylı şekilde anlatacağım. O özel yayını kaçırmayın."

MUHALİF YAYINLARI HEDEF HALİNE GETİRDİ

Hasan Arda Kaşıkçı, Beşiktaş’ın yönetimi ve kulüp politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulunduğu yayınlarıyla tanınıyor. Özellikle Hasan Arat yönetimine karşı yaptığı çıkışlar, kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Kaşıkçı'nın açıklaması sonrası sosyal medyada birçok kişi destek mesajları paylaştı.

Kaşıkçı, tehditlerle ilgili hukuki yollara başvurup başvurmayacağı konusunda henüz bir bilgi vermedi. Öte yandan, evinden taşındıktan sonra açıklayacağını söylediği "özel yayın" şimdiden takipçileri arasında merak konusu oldu.