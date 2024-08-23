Yayınlanma: 23.08.2024 - 15:23

Güncelleme: 23.08.2024 - 15:23

YouToube'de 250 bin takipçisi bulunan Hasan Arda Kaşıkçı, spor yorumlarıyla tanınırken son olarak 'Bu ülkenin tek sorunu garibanlık' sözleriyle sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu. Peki, Hasan Arda Kaşıkçı kimdir? Yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı kaç yaşında, nereli?

HASAN ARDA KAŞIKÇI KİMDİR?

Hasan Arda Kaşıkçı, 2007 yılında İzmir 60. Yıl Anadolu lisesine başladı. Lise öğrenimini 2011 yılında tamamlayan Kaşıkçı, 2021 yılında Avusturya'daki Technische Universität Wien'de Endüstri mühendisliğinden mezun oldu.

Ankara'da yaşayın Hasan Arda Kaşıkçı, 2022 yılının Ocak ayında açtığı H-Talks adlı YouTube kanalında yaptığı yayınlar ile tanınıyor. Hasan Arda Kaşıkçı'nın H-Talks adlı YouTube kanalında 248 bin abonesi bulunuyor.