Tek bir gövdede 'en fazla domates yetiştirme' rekoru kırıldı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 16:56

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'nın kuzeyinde yaşamını sürdüren Douglas Smith, tek bir gövdede en çok domates yetiştirme rekorunun sahibi oldu. Guinness Dünya Rekorları, Smith'in bin 269 domates yetiştirerek kendisine ait 839 domates rekorunu tarihe gömdüğünü 18 Mart'ta duyurdu.

BALKABAĞI İLE BAŞLADI

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Smith, bilgi teknolojileri yöneticisi olarak çalıştığını söyledi. Bahçeyle uğraşma hobisini 2014'te bir üst seviyeye çıkarmaya karar veren Smith, büyük ürünler yetiştirmeye başladı. Smith ilk başta balkabağı yetiştirdiğini, üç yıl sonra ise domatese geçtiğini kaydetti.

2020'de yaklaşık 3,2 kilogram ağırlığında bir domates yetiştiren bahçıvan, bu tarihlerde 6 yaşındaki oğlu Stellan'ın isteğiyle upuzun bir günebakan yetiştirdiklerini ifade etti.

"KOLAY BİR KILAVUZU YOK"

Smith bunun ardından tek bir gövdede en çok domates yetiştirme rekorunu kırmaya karar verdi. Bir gövdenin genellikle 12-30 çeri domates taşıdığını ve sayının zaman zaman 50'ye çıkabildiğini açıklayan Britanyalı, kararın ardından bilimsel araştırma yapmaya ve yetiştireceği toprağı seçmek için örnekleri test ettirmeye başladı:

"Bu hem doğa hem de yetiştirme işi. Kolay bir kılavuzu yok. Her şey çeşit seçimiyle başlıyor. İkinci adım ise çevre. Hava ve toprak gibi şeylerin sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Bütün bu küçük bilgi kırıntılarını, domatesleri daha büyük, daha iyi ve daha fazla yetiştirmek için kullanabilirsiniz."

Smith yaptığı çalışmanın ardından Eylül 2021'de bir gövdede 839 çeri domates yetiştirip, 488 olan rekoru kırdı. Birkaç hafta sonra bin 269 çeri domatesin olduğu bir gövde daha tespit ederek kendi rekorunu geçti.

Bu başarıya rağmen Smith mücadeleye devam edeceğini söyledi. Bahçıvan tek bir bitkide en çok domates rekorunu kırmayı umduğunu belirtti. Rekor şu an bin 355 domatesle yine Birleşik Krallık'taki Surjit Singh'e ait.

Smith yaklaşık 3,2 kilogram ağırlığındaki domatesle Birleşik Krallık rekoru kırmıştı???????.