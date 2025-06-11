Tek kişilik hane oranları şaşırtıyor: Yalnız yaşamanın en yaygın olduğu ülkeler

Eskiden yalnız yaşamak bir mecburiyet ya da istisna olarak görülürken, bugün birçok ülkede bireylerin bilinçli tercihi haline gelmiş durumda. Peki, dünyada en çok hangi ülkelerde insanlar tek başına yaşamayı tercih ediyor?

TEK KİŞİLİK HANE NEDİR?

Tek kişilik hane; bir evde yalnız yaşayan, başka bireylerle ekonomik ya da sosyal olarak birlikte olmayan bireyleri ifade eder. Bu yaşam biçimi, günümüzde sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda modern hayatın bir tercihi haline gelmiştir.

NEDEN YALNIZ YAŞAMAYI TERCİH EDİYORLAR?

Kentsel yaşamın bireyselleşmesi

Evlilik yaşının artması ve evlilik oranlarının düşmesi

Ekonomik bağımsızlık

Özgürlük ihtiyacı ve mahremiyet arzusu

Özellikle gelişmiş ülkelerde yalnız yaşamak bir "başarı" ya da "özgürlük sembolü" olarak görülmeye başlandı.





TEK KİŞİLİK HANE ORANI EN YÜKSEK OLAN ÜLKELER

1. İSVEÇ

Avrupa’da tek kişilik hane oranı en yüksek ülke. Stockholm’de evlerin yaklaşık yüzde 60’ı tek kişilik hane.

2. NORVEÇ

Kuzey Avrupa'da bireysel yaşam yaygın. Devletin sağladığı sosyal desteklerle yalnız yaşamak ekonomik olarak mümkün.

3. ALMANYA

Almanya’da özellikle büyük şehirlerde tek başına yaşam oranı yüzde 40’lara ulaşmış durumda. Yaşlı nüfusun artması bu oranı etkiliyor.

4. JAPONYA

Japonya’da "hikikomori" gibi sosyal izolasyon kavramları da yaygın. Gençler arasında evlenme isteği azalıyor; yalnızlık "normalleşiyor."

5. KANADA

Genç yetişkinler arasında tek başına yaşama oranı hızla yükseliyor. Göçmenler ve yaşlı nüfus da bu tabloya dahil.





TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Türkiye'de tek kişilik hane oranı yıllar içinde yükseldi. TÜİK verilerine göre: 2006’da yüzde 6,3 olan oran, 2023’te yüzde19,4’e çıktı. En çok tek kişilik hane İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde görülüyor.