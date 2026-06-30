Tek kişilik haneler artıyor: Yalnız yaşayanların en fazla olduğu 10 ülke

Değişen yaşam alışkanlıkları, ekonomik koşullar ve demografik dönüşüm, dünya genelinde tek kişilik hanelerin sayısını artırıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde bireysel yaşamı tercih edenlerin oranı her geçen yıl yükselirken, sosyal refah politikaları, yaşlanan nüfus ve değişen aile yapıları bu eğilimin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. İşte yalnız yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler...

1. İSVEÇ (%47)

Listenin ilk sırasında yer alan İsveç'te nüfusun yaklaşık yüzde 47'si tek başına yaşıyor. Güçlü sosyal refah sistemi, uygun fiyatlı konut seçenekleri ve bireysel yaşamı destekleyen politikalar, ülkede tek kişilik hanelerin yaygınlaşmasını sağlıyor. Yaşlanan nüfus ve küçülen aile yapısı da bu oranı artıran etkenler arasında yer alıyor.

2. BİRLEŞİK KRALLIK (%34)

Birleşik Krallık'ta nüfusun yüzde 34'ü yalnız yaşıyor. Evlilik yaşının yükselmesi, bireysel yaşam tercihlerinin artması ve güçlü sosyal destek sistemi bu tabloyu şekillendiriyor. Brexit sonrası ekonomik belirsizlikler de tek kişilik yaşamı etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

3. JAPONYA (%31)

Japonya'da yalnız yaşayanların oranı yüzde 31'e ulaşıyor. Hızla yaşlanan nüfus, düşük doğum oranları ve küçük aile modelinin yaygınlaşması ülkede tek kişilik hanelerin artmasına neden oluyor.

4. İTALYA (%29)

Geleneksel aile yapısıyla bilinen İtalya'da da yalnız yaşayanların oranı yükseliyor. Özellikle yaşlı bireylerin bağımsız yaşamayı tercih etmesi ve gençlerin ekonomik nedenlerle farklı şehirlerde tek başına yaşaması bu artışı destekliyor.

5. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (%28)

ABD'de nüfusun yüzde 28'i tek başına yaşıyor. Bireysel başarı anlayışı, eğitim ve kariyer hedeflerinin ön plana çıkması ile aile kurma yaşının yükselmesi, bu oranın artmasında önemli rol oynuyor.

6. KANADA (%27)

Kanada'da güçlü ekonomi ve yüksek yaşam standartları, bireylerin bağımsız yaşam sürmesini kolaylaştırıyor. Özellikle büyük şehirlerde tek kişilik haneler giderek yaygınlaşıyor.

7. RUSYA (%25)

Rusya'da yalnız yaşayanların oranı yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Kariyer odaklı yaşam tarzı, evlilik yaşının yükselmesi ve son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar tek kişilik hanelerin artmasına katkı sağlıyor.

8. GÜNEY AFRİKA (%24)

Güney Afrika'da tek başına yaşayanların oranı yüzde 24'e ulaşıyor. İşsizlik, ekonomik koşullar ve değişen yaşam alışkanlıkları bireysel yaşamın yaygınlaşmasına neden oluyor.

9. KENYA (%15)

Kenya'da nüfusun yüzde 15'i yalnız yaşıyor. Yaşlanan nüfus, ekonomik zorluklar ve değişen aile yapısı ülkedeki tek kişilik hanelerin artışında etkili oluyor.

10. BREZİLYA (%10)

Listenin son sırasında yer alan Brezilya'da nüfusun yüzde 10'u tek başına yaşamayı tercih ediyor. Gençlerin kariyer ve ekonomik istikrara öncelik vermesi, aile kurma yaşını ileriye taşırken tek kişilik hanelerin sayısını da artırıyor.

TÜRKİYE'DE DURUM NASIL?

Türkiye’de hane yapısı dönüşmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla tek kişilik hane halkı sayısı 5 milyon 523 bin 321 kişiye ulaştı. Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısında yüzde 66,5’lik dikkat çekici bir artış kaydedildi.

Toplam hane halkı sayısının 26 milyon 977 bin 795 olarak belirlendiği Türkiye’de, tek başına yaşayanların sayısındaki yükseliş özellikle Kovid-19 salgınının etkili olduğu yıllarda hız kazandı. 2020’de yalnız yaşayanların sayısı 4 milyon 404 bin 997, 2021’de ise 4 milyon 781 bin 600 olarak kaydedildi. Sonraki yıllarda da artış eğilimi devam etti ve 2025’te rakam 5,5 milyonun üzerine çıktı.