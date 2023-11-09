Kedi macerası Stray Mac'lere geliyor; işte geleceği tarih

İnsanlığın sonunun geldiği bir dünyada hayatta kalan kediyi canlandırdığınız Stray, 2022'de çıkmıştı. 2023 bitmeden de Mac'lere geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 18:11
Kedi macerası Stray Mac'lere geliyor; işte geleceği tarih
Abone Ol google-news

Stray, BlueTwelve Studio tarafından geliştirildi ve Annapurna Interactive tarafından 19 Temmuz 2022’de Steam’de yayınlandı. Yalnızca Steam’de değil PlayStation tarafı için de erişime açılan oyunun bir süredir Mac tarafına da gelmesi bekleniyordu. 

Engagdet tarafından aktarılan haberde Stray'in Mac'lere 5 Aralık'ta geleceği yazıyor.

Oyunun Apple'ın Silicon çipli sahip cihazlarında çalışacağı da ekstradan belirtiliyor.

STRAY'İN HİKAYESİ

Hikaye odaklı bağımsız bir oyun olan Stray’de kedi olarak dünyayı keşfediyorsunuz. Yalnızca keşfetmiyor, hayatta kalmaya, size saldıran “robot mikroplardan” kaçmaya ve B-12 adlı insan bilinci olan drone arkadaşınızla parçası eksik olan bulmacayı çözmeye çalışıyorsunuz.  


bir kedi hikayesi Stray Stray Stray Xbox'a gelebilir

İlgili Haberler

Eski Disney animasyoncuları Stray'in filmini yapıyor

Eski Disney animasyoncuları Stray'in filmini yapıyor
Ödüle doymayan kedi hikayesi Stray Xbox'a gelebilir

Ödüle doymayan kedi hikayesi Stray Xbox'a gelebilir

En Çok Okunan Haberler