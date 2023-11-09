Kedi macerası Stray Mac'lere geliyor; işte geleceği tarih
İnsanlığın sonunun geldiği bir dünyada hayatta kalan kediyi canlandırdığınız Stray, 2022'de çıkmıştı. 2023 bitmeden de Mac'lere geliyor.
Stray, BlueTwelve Studio tarafından geliştirildi ve Annapurna Interactive tarafından 19 Temmuz 2022’de Steam’de yayınlandı. Yalnızca Steam’de değil PlayStation tarafı için de erişime açılan oyunun bir süredir Mac tarafına da gelmesi bekleniyordu.
Engagdet tarafından aktarılan haberde Stray'in Mac'lere 5 Aralık'ta geleceği yazıyor.
Oyunun Apple'ın Silicon çipli sahip cihazlarında çalışacağı da ekstradan belirtiliyor.
STRAY'İN HİKAYESİ
Hikaye odaklı bağımsız bir oyun olan Stray’de kedi olarak dünyayı keşfediyorsunuz. Yalnızca keşfetmiyor, hayatta kalmaya, size saldıran “robot mikroplardan” kaçmaya ve B-12 adlı insan bilinci olan drone arkadaşınızla parçası eksik olan bulmacayı çözmeye çalışıyorsunuz.
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