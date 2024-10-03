Yayınlanma: 03.10.2024 - 15:17

Güncelleme: 03.10.2024 - 15:17

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini yayınladı. Bu paylaşım sonrasında vatandaşlar ilgili resmi sitedeki ürünleri araştırmaya başladı. ‘Et ve Et Ürünleri’ grubunda ‘Tek Tırnaklı Eti Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan firmalar ve ürünleri tespit edildi. Peki, Tek tırnaklı eti ne demek? Tek tırnaklı hayvanlar hangileri?

TEK TIRNAKLI ETİ NE DEMEK?

Bazı kültürlerde at eti gibi tek tırnaklı hayvanların eti tüketilirken, diğer toplumlarda bu hayvanların eti tüketimi genellikle yaygın değildir veya yasak olabilir. Örneğin, İslam ve Yahudilik gibi bazı dinlerde tek tırnaklı hayvanların eti helal veya koşer olarak kabul edilmez. Türkiye'de de tek tırnaklı hayvanların etinin tüketimi yasal olarak yasaklanmıştır.

Bu tür hayvanlar genellikle etleri için değil, taşıma, yük çekme, binek veya sportif amaçlar için kullanılmaktadır.

TEK TIRNAKLI HAYVANLAR HANGİLERIDİR?

At

Eşek

Katır (At ve eşek melezi)

Bu hayvanlar "tek tırnaklı" olarak adlandırılır çünkü diğer çift tırnaklı hayvanların (örneğin inekler, koyunlar) aksine, ayaklarının uçlarında yalnızca tek bir tırnak bulunur.