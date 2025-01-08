Tek ülke, çok başkent: Birden fazla başkenti olan ülkeler

Yayınlanma: 08.01.2025 - 13:10

Güncelleme: 08.01.2025 - 13:10

Bir ülkenin birden fazla başkente sahip olması sıradışı bir durum gibi görünebilir, ancak bazı ülkelerde bu uygulama oldukça yaygındır. Coğrafi, tarihsel ve kültürel sebeplerin etkisiyle ortaya çıkan bu durum, yönetimin farklı alanlarını dengeli bir şekilde dağıtmayı amaçlar. İşte birden fazla başkentiyle dikkat çeken ülkeler ve hikayeleri...

1. Güney Afrika: Üçlü Başkent Modeli

Başkentler: Pretoria (yönetim), Cape Town (yasama), Bloemfontein (yargı)

Sebep: Güney Afrika’nın geniş coğrafyası ve farklı etnik gruplar arasında denge sağlama amacı, başkentlerin üçe bölünmesine neden olmuştur.

2. Bolivya: Tarihin İki Yüzü

Başkentler: Sucre (anayasal), La Paz (idari)

Sebep: Sucre, Bolivya’nın tarihsel başkenti olmasına rağmen, yüksek rakımı ve büyüyen nüfusuyla La Paz idari merkez haline gelmiştir.

3. Hollanda: Resmi ve İdari Ayrım

Başkentler: Amsterdam (resmi), Lahey (idari)

Sebep: Hollanda’nın kültürel ve ekonomik merkezi Amsterdam, resmi başkent olarak kabul edilirken, hükümet Lahey’de yer almaktadır.

4. Malezya: Modern ve Geleneksel Başkentler

Başkentler: Kuala Lumpur (resmi), Putrajaya (idari)

Sebep: Kuala Lumpur’un artan nüfus yoğunluğu ve şehirleşmesi, hükümetin daha düzenli bir şehir olan Putrajaya’ya taşınmasını zorunlu kılmıştır.

5. Eswatini: Kraliyet ve Yönetim Dengesi

Başkentler: Mbabane (idari), Lobamba (kraliyet ve yasama)

Sebep: Bu ayrım, Eswatini’nin modern yönetim sistemi ile geleneksel monarşisi arasında bir denge kurmayı hedefler.