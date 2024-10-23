Yayınlanma: 23.10.2024 - 13:19

Güncelleme: 23.10.2024 - 13:19

Ünlü oyuncu Tekin Temel 56 yaşında hayatını kaybetti. Pek çok dizide rol alan Tekin Temel, yaşamını yitirdi. Kalp krizi nedeniyle vefat eden oyuncunun ölümünü, Film-San Vakfı duyurdu. Peki, Tekin Temel kimdir, kaç yaşında, nereli? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel dizileri

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Oyuncu Tekin Temel, 24 Haziran 1968 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Şu anda 54 yaşında olan Temel, eğitimini Dokuz Eylüll Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamladı. Ünlü oyuncu 1995 yılından itibaren televizyon dizilerinde yer almaya başladı.

TEKİN TEMEL'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Zaptiye / Oyuncu - 2017

Buyur Burdan Kaç ! / Oyuncu - 2014

Cimri / Simon Efendi - 2004

Para / O - Benzeri

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Serhat (Orhan, TV Dizisi 2023)

Cenaze (Tan, Sinema Filmi 2023)

Bir Zamanlar Kıbrıs (Ali Rıza, TV Dizisi 2021)

Elli Kelimelik Mektuplar (Tevfik İleri, Sinema Filmi 2021)

Sağlık Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)

Aşk Oluversin Gari (Sinema Filmi 2021)

Kuruluş Osman (TV Dizisi 2019-2021)

Afili Aşk (Yekta Veziroğlu, TV Dizisi 2020)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Fuat, TV Dizisi 2018-2019)

Masum Değiliz (Numan, TV Dizisi 2018)

Semur Şeytanın Kabilesi (Psikolog, Sinema Filmi 2017)

Meryem (Turan Ersoy, TV Dizisi 2017)

Sevda Kuşun Kanadında (TV Dizisi 2016)

Aşk ve Günah (Kerim, TV Dizisi 2015)

Memleket Hikayeleri - Deryalar (TV Filmi 2014)

Kaçak Gelinler (Şebnem in Babası, TV Dizisi 2014)

İntikam (TV Dizisi 2013-2014)

Sevdaluk (Ercüment, TV Dizisi 2013)

Güneşi Beklerken (Cem, TV Dizisi 2013)

Aşkın Bedeli (TV Dizisi Faruk Baltacı, 2014-2015)

Suskunlar (TV Dizisi Emniyet Müdürü, 2012)

Merhaba Hayat (TV Dizisi 2012)

Veda (Mazhar Müfit, Sinema Filmi 2010)

Sensiz Yaşayamam (TV Dizisi 2010)

Hür Adam (Hüsrev, Sinema Filmi 2010)

Güz Gülleri (Hazım Kara, TV Dizisi 2010)

Ezel (TV Dizisi Yılan İsmail, 2009-2010)

Cam Kırıkları (Oğuz, TV Dizisi 2009)

Gece Gündüz (Tamer Hoca, TV Dizisi 2008)

Oğlum İçin (Cengiz, TV Dizisi 2007)

Hırsız Polis (TV Dizisi Mustafa, 2005)

Acı Hayat (TV Dizisi Şükrü, 2005-2006)

Metro Palas Metro Palas (Levent, TV Dizisi 2004)

Büyük Buluşma (TV Dizisi 2004)

Altın Kafes (Seferi, TV Dizisi 2004)

2 Genç Kız (Genç Baba, Sinema Filmi 2004)

Kasabanın İncisi (Hayati, TV Dizisi 2003)

Çocuklar Duymasın (Alper, TV Dizisi 2002)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Bayram, TV Dizisi 2002)

Reyting Hamdi (TV Dizisi 2002)

Cinlerle Periler (Hakan, TV Dizisi 2001)

Bizim Aile (Ahmet, TV Dizisi 2001)

Üvey Baba (Şahin, TV Dizisi 2000)

Çitlenbik Dergisi (TV Dizisi 2000)

Zehirli Çiçek (TV Dizisi 2000)

Oyunbozan (Sinema Filmi 2000)

Kahkaha Show (TV Dizisi 2000)

Dikkat Bebek Var (Babür, TV Dizisi 2000)

Abuzer Kadayıf (Magazin Muhabiri Necdet, Sinema Filmi 2000)

Yılan Hikayesi (TV Dizisi Gülsüm’ün Adamı)1999)

Bize Ne Oldu (TV Dizisi 1999)

Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi Kemal, 1999)

Ruhsar (Suat / Trafik Polisi, TV Dizisi 1997)

Böyle mi Olacaktı (Şevket, TV Dizisi 1997)

Tatlı Kaçıklar (Mafya, TV Dizisi 1996)

Çiçek Taksi (Bölüm Oyuncusu, TV Dizisi 1995)