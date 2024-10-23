Yayınlanma: 23.10.2024 - 12:12

Güncelleme: 23.10.2024 - 12:12

Eski manken ve oyuncu Lale Belkıs'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Lale Belkıs kimdir? Lale Belkıs kaç yaşında, nereli? Lale Belkıs'in hayatı ve kariyeri...

LALE BELKIS KİMDİR?

Lale Belkıs ya da gerçek adıyla Belkıs Durmaz, 28 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 86 yaşındaki Lale Belkıs, eski manken,söz yazarı,Besteci ve şarkıcı,tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, dublaj sanatçısı, şair, yazar ve ressamdır.

LALE BELKIS HAYATI

1938'de İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Belkıs Durmaz'dır. Olgunlaşma Enstitüsü mezunudur. Sanat hayatına 1953 yılında manken olarak başladı. 1962'de oyuncu Pekcan Koşar ile evlendi. Koşar'la evlendikten sonra "Evlilik Dolabı", "Boeing Boeing", "Becerikli Kaynana" gibi tiyatro oyunlarında rol adı. Müziğe 1967'de başladı. İkinci evliliğini Ateş böceği Yalçın ile gerçekleştirdi. Pek çok yardım kuruluşunun gönüllü üyesi olan Lale Belkıs Yeşilçam'ın da sevilen yüzlerindendir. "İpek Çoraplar" adlı bir anı kitabı bulunmaktadır. 7. Altın Portakal Film Festivalinde "Kalbimin Efendisi" filmiyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

LALE BELKIS'IN EŞİ KİM?

Lale Belkıs'ın ilk eşi 1962 yılında evlendiği tiyatro oyuncusu Pekcan Koşar oldu. Çift kısa süre sonra boşandı. Belkıs, 1975 yılında ateş böceği lakabıyla anılan Yalçın Otağı ile dünya evine girdi. Yalçın Otağ 15 Ağustos 2014 tarihinde hayatını kaybetti.