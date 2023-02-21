Tekirdağ sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 15:25

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 15:42

Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesinin Yeniçiftlik Mahallesi sahilinde bir caretta caretta deniz kaplumbağası gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaraereğlisi İlçe Tarım Müdürlüğü ve belediye veterineri bölgeye geldi.

Ekiplerin yaptığı incelemede deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemenin ardından herhangi bir işaret veya tanımlama bilgisi bulunmayan kaplumbağanın ayrıntılı fotoğrafları çekildi. Kaplumbağanın öldüğü ve sonrasından da karaya vurduğu tahmin ediliyor.

İncelemelerin ardından deniz kaplumbağası belediye ekipleri tarafından yerleşim yerinden uzak bir bölgeye götürülerek gömüldü.