Tekirdağlı Bıçakçı ailesi: 144 yıldır bıçak ustalığı geleneği
Tekirdağ’da 144 yıldır bıçakçılık mesleğini icran eden Bıçakçı Ailesi, soyadları gibi işlerini de gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Bıçakçı Ailesi, tam 144 yıldır bıçak ustalığı geleneğini sürdürüyor. Tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki dükkanlarında bıçak üretimi ve satışı yapan aile, mesleklerini gelecek kuşaklara aktarma kararı alarak çalışmalarını sürdürüyor.
Bıçakçı Ailesi, dedelerinden miras kalan bıçakçılık mesleğini 5 kuşaktır sürdürüyor. Tekirdağ'ın tarihi çarşılarından birinde faaliyet gösteren aile, soyadındaki gibi bıçak işçiliği geleneğini yaşatma çabası içinde.
Aile Büyüklerinden 4 Kuşak fotoğrafı dükkanın başköşesinde asılı duran fotoğraflarda, aile büyüklerinden geleneksel bıçak ustalığına dair izler bulunuyor. Bu fotoğraflar, ailenin bıçakçılık geleneğini ne kadar uzun bir süredir sürdürdüğünü gözler önüne seriyor.
BABA-OĞUL USTALAR
Ailenin şu anki bıçak ustası olan Murat Bıçakçı, dedelerinden gelen mirası 40 yıldır sürdürüyor. 5. kuşak olan oğlu Alaattin Bıçakçı ise genç yaşına rağmen bu geleneği devam ettirme azmi taşıyor.
Murat Bıçakçı, bıçakçılık mesleğini sürdürmekten mutlu olduklarını ve bu geleneği devam ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Oğlu Alaattin'in de bu mesleği sürdürme isteği, ailenin gelecek kuşaklara taşıma kararlılığını gösteriyor.
144 YILLIK TECRÜBE
Aile büyüklerinden alınan tecrübeyle şekillenen bıçak ustalığı, zamanla geleneksel bir zanaata dönüşmüş durumda. Bıçakçı Ailesi, bu mirası gelecek nesillere aktararak köklü bir geleneği yaşatma çabasını sürdürüyor.
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