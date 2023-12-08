Geleneksel lezzetlerin harika buluşması: Ezine beyaz peynirli baklava böreği

Yayınlanma: 08.12.2023 - 15:20

Güncelleme: 08.12.2023 - 15:20

Ezine peyniri AB'den coğrafi işaret tescili aldı. İşte tescilli lezzet Ezine peyniri ile yapılan baklava böreği.



ANTEP FISTIKLI VE EZİNE BEYAZ PEYNİRLİ BAKLAVA BÖREĞİ TARİFİ!

Malzemeler:

Baklavalık Yufka

150 gr Öğütülmüş Antep Fıstığı

100 gr Eritilmiş Tereyağı

100 gr Rende Beyaz Peynir

50 gr Rende Kaşar Peynir(isteğe bağlı)

Kavrulmuş Susam

Bir Tutam Maydanoz

Pekmez (Sunum İçin)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

1.Kullanmadığınız Yufkaların açık kalmamasına dikkat edin yoksa kurur ve işe

yaramayabilir.Bir bez veya streç film ile üzerini örtebilirsiniz.

2.Tereyağını fazla sürmemeye dikkat edin aşırı yağ böreğinizi çıtırlaştırmayabilir.

Nasıl Yapılır:

Beyaz peyniri rende yapın ve maydanozları ince kıyım doğrayın bir kap içinde peynirle maydanozu birleştirin.Bu aşamada isterseniz kaşar peynirde ekleyebilirsiniz.

Baklava yufkasından 1 adet alıp tezgahınıza serin ve bir fırça yardımıyla yufkada kuru yer kalmayacak şekilde tereyağını sürün.Antep fıstığını yufkaya serpin.Bu aşamada fıstığın yoğunluğunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.Yufkanızı yatay şekilde ortadan kesin ve fıstıklı tarafı iç tarafa gelecek şekilde ikiye katlayın.Yufkanızı bu sefer dikey şekilde 4 e bölün dikdörtgen bir yufka elde etmeniz gerekiyor.Çay kaşığı kadar peynir harcı alın ve yufkanızın biraz boşluk bırakarak peyniri koyun.Peyniri verilen ölçüden fazla koymamaya dikkat edin ürünüz ağır olabilir buda lezzet kaybına yol açabilir. Yufkaları kenarlarından içeri doğru katlayın ve kibrit kutusu şekline benzer olacak şekilde yufkanızı katlayın.Yaptığınız ürünün üstünü tereyağıylayin ve susam serpin.Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve yaptığınız börekleri tepsiye dizin.200 derecede 10 dakika pişirin ve çıtır bir hale geldiğinden emin olun. Çıtır börek lerinizi yemeden önce üzerlerine pekmez gezdirin.Adet sayısı size kalmış ihtiyacınıza göre adet sayısını artıra bilirsiniz